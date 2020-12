Beskidy. Rozkręca się sezon narciarski, ruszają kolejne ośrodki

Do tej pory w Beskidach można było poszusować jedynie na Białym Krzyżu, ośrodku znajdującym się na przełęczy Kubalonka między Szczyrkiem, a Wisłą. Ostatnio jednak pogoda dopisała, przez kilka dni było mroźno, więc mogły działać armatki śnieżne. To pozwoliło na przygotowanie tras również w innych beskidzkich ośrodkach. „Już w najbliższy weekend Wisła otworzy sezon narciarski! W piątek 4 grudnia, otwarcie sezonu zapowiadają ośrodki narciarskie Siglany (w godz. 8:00-21:00) oraz Soszów (w godz. 17:00-21:30). Natomiast w sobotę 5 grudnia otwarcie planuje Nowa Osada (od 8:00 do 22:00) oraz Skolnity (od 8:00 do 21:00)” - czytamy w komunikacie na stronie Wisły.