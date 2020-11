Awantura o narty. W grę wchodzą miliardy

Kraje alpejskie negocjują wspólne stanowisko

Rządy Niemiec, Włoch i Francji apelują o międzynarodowe zamknięcie ośrodków narciarskich. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała, że sprawdzi, czy możliwe jest zamknięcie wszystkich regionów narciarskich w Europie. Wcześniej premier Włoch Giuseppe Conte, najwyraźniej w koordynacji z kanclerz Niemiec, zasugerował, by z powodu pandemii ośrodki sportów zimowych pozostały zamknięte co najmniej do 10 stycznia.

Branża turystyczna obawia się miliardowych strat

Dla operatorów wyciągów, hotelarzy i gastronomów oznaczałoby to jednak duże straty, bo właśnie dni między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem to okres największych obrotów. W Austrii branża turystyczna i polityka wspólnie sprzeciwiają się ewentualnym zamknięciom. – Decyzja o tym, czy i kiedy ośrodki narciarskie mogą zostać zamknięte, powinna być podejmowana przez każdy kraj niezależnie – powiedziała sieci redakcji RND austriacka minister turystyki Elisabeth Koestinger. – Nie będziemy też dyktować Francji, kiedy Luwr może się znowu otworzyć.

W związku z tym rząd austriacki domaga się wypłaty odszkodowań w wysokości dwóch miliardów euro, jeżeli Komisja Europejska miałaby wezwać do rezygnacji z urlopu narciarskiego w całej Europie. "Obecna propozycja oznacza dla Austrii poważne straty gospodarcze” – powiedział minister finansów Gernot Bluemel w wywiadzie dla dziennika "Die Welt”. W zamian proponuje, by rekompensata dla Austrii polegała na tym, że kraj ten otrzyma więcej pieniędzy z unijnego funduszu na rzecz zwalczania negatywnych skutków pandemii koronawirusa albo będzie mógł odpowiednio zmniejszyć swoje składki członkowskie w UE.

Również turystyce zimowej we Włoszech grozi spadek obrotów o ok. 70 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem, kiedy branża osiągnęła 10,4 mld euro. Jedna trzecia z nich w czasie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, które Włosi zwykle spędzają w Alpach i Dolomitach. Jeśli sezon zimowy rozpocznie się dopiero w połowie stycznia 2021 roku, obroty wyniosą tylko 3,1 mld euro – prognozuje instytut JFC.

We Francji protesty

Ekspertka: "Musimy pozostać elastyczni”

W oczekiwaniu na kolejkę linową lub gondolę obowiązkowe są maseczki i w miarę możliwości utrzymywanie dystansu. Stawia to operatorów i związki turystyczne przed trudnym zadaniem. – Do tej pory naszym celem było mieć jak najwięcej narciarzy w kolejce linowej o godzinie 8:30 – mówi Simona Altwegg. Teraz jednak trzeba zapobiegać większym tłumom. – Musimy pozostać elastyczni i dostosować się do tego, co zarządzono – mówi.