Beskidy. Nowa usługa Uzdrowiska Ustroń, Można odbyć kwarantannę

– W związku z rosnącą skalą zachorowań w województwie śląskim i zapotrzebowaniem na kolejne miejsca dla pacjentów COVID+ zdecydowaliśmy się o przekazaniu jednego budynku, natomiast jesteśmy przygotowani do bardzo dynamicznych reakcji i gotowi włączyć kolejne budynki do przekształcenia jako izolatoria w walce z COVID-19. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów i pracowników – powiedział wiceprezes ustrońskiego uzdrowiska Adam Rybicki. - Pobyt chorego w izolatorium zmniejsza prawdopodobieństwo transmisji wirusa SARS-CoV-2 na innych domowników, a co za tym idzie wpływa bezpośrednio na ochronę życia i zdrowia najbliższych nam osób. Warto skorzystać z tej możliwości, szczególnie, że chory nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z pobytem – dodał.

Kwarantanna w otoczeniu Beskidów

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się pacjenci skierowani na piśmie do danego obiektu przez osobę do tego uprawnioną – lekarza, bądź państwowego inspektora sanitarnego. Do izolatorium kierowane są osoby z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, które przechodzą chorobę łagodnie, bądź pacjenci, którzy byli już hospitalizowani z powodu COVID-19, jednak nie wymagają dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.