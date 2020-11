Śląsk. Koronawirus. Więcej miejsc w uzdrowisku Ustroń

Koronawirus na Śląsku. Ponad 1000 miejsc w uzdrowisku

Szpital w uzdrowisku Ustroń. Łóżka w Narcyzie i Kosie

- To dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ do uruchomienia izolatorium niezbędne były ekspresowe modyfikacje, pilne inwestycje związane z przemodelowaniem infrastruktury, wydzieleniem stref poruszania się pacjentów i personelu, zapewnieniem odpowiedniej liczby personelu medycznego i przeszkoleniem zespołu w zaledwie kilka dni. Musieliśmy również zaopatrzyć się w odpowiednią ilość leków, materiałów medycznych, zapewnić sprzęt do tlenoterapii i doraźnego działania. Dosłownie w kilka dni zadbaliśmy także o organizację pracy dyżurów medycznych czy kontaktów z innymi podmiotami medycznymi. To dla nas intensywny czas, ale zdając sobie sprawę z powagi sytuacji działamy dynamicznie – komentuje Adam Rybicki.