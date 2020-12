Będzin. Nieoczekiwany „petent”. Sam przyszedł z amfetaminą na policję

Zdziwienie policjantów z Będzina

Zachowywał się i mówił bardzo dziwnie, co od razu wzbudził podejrzenia pełniących dyżur funkcjonariuszy. Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych. Badanie zawartości alkoholu w organizmie nie wykazało, aby 26-latek spożywał wcześniej alkohol. Dokładniejsze sprawdzenie jego odzieży dało odpowiedź stróżom prawa na pytanie dlaczego mężczyzna zachowuje się nieracjonalnie. W skarpecie mundurowi ujawnili woreczek z zawartością białego proszku. Badanie wykonane przez technika kryminalistyki potwierdziło przypuszczenia policjantów, że znalezioną substancją jest amfetamina, z której można przygotować nawet 15 porcji narkotyku. Ze względu na stan mężczyzna został przewieziony na badania do szpitala.

Po dojściu do siebie 26-latek przyznał się do posiadania i zażywania narkotyków, za co grozi mu nawet 3 lata więzienia.