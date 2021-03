Będzin. Na spotkanie rodzinne przyszedł z maczetą

32-letni mieszkaniec Będzina był już wcześniej karany za pobicie swojego 52-letniego ojczyma. Nie zmieniło to jednak jego agresywnego nastawienia do mężczyzny. Znów rzucił się na niego i znów musieli interweniować mundurowi.

- Wyraźnie podchmielony napastnik pojawił się około godziny 23.00 w mieszkaniu w centrum Będzina należącym do jego matki i ojczyma. Na rodzinne spotkanie 32-latek zabrał ze sobą maczetę – poinformowała komenda policji w Będzinie.

Będzin. 32-latek wylądował za kratkami

Nie wiadomo, jak zakończyło by się rodzinna awantura, gdyby nie szybka interwencja wezwanych na miejsce policjantów. - Odgrażający się użyciem niebezpiecznego narzędzia mężczyzna został przez będzińskich stróżów prawa obezwładniony i zatrzymany, a następnie doprowadzony do będzińskiego sądu. Ten uwzględnił wniosek policjantów i prokuratora o jego tymczasowe aresztowanie. 32-latek najbliższe dwa miesiące spędzi za kratkami. Za popełnione wobec członka rodziny przestępstwo odpowie w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.