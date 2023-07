Ślady materiałów wybuchowych na łodzi. Śledczy o Nord Stream

"W próbkach pobranych podczas śledztwa na łodzi znaleziono ślady podwodnych materiałów wybuchowych" - można przeczytać we wspólnym liście ambasador Niemiec przy ONZ Antje Leendertse i ambasador Danii oraz Szwecji adresowanym do Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku, do którego wgląd ma niemiecka agencja prasowa DPA.