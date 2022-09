Słaby sondaż dla Tuska. Trzaskowski komentuje

Wirtualna Polska opublikowała sondaż dotyczący oceny rządów Donalda Tuska. Respondenci mieli odpowiedzieć, czy tęsknią za rządami PO/PSL, kiedy premierem był szef Platformy Obywatelskiej. Ponad 60 procent pytanych odpowiedziała przecząco. O te wyniki pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Rafał Trzaskowski. - Wszyscy myślimy o przyszłości, my chcemy przyszłości, a nie powrotu do przeszłości. Donald Tusk doskonale to rozumie i zawsze o tym mówi. Wygrana opozycji to nie jest powrót do przeszłości. Mamy zupełnie nowe pomysły, wyciągnęliśmy wnioski. Donald Tusk jest innym politykiem, niż kiedyś.

