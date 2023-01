Słaby kamuflaż Rosjan. T-90 wyleciał w powietrze

Rosjanie znów nie oszukali przeznaczenia. Tym razem do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego, na którym widać, jak rosyjski czołg T-90 zostaje trafiony pociskiem artylerii. Dochodzi do potężnej eksplozji. Żołnierze Putina czekali na kolejne rozkazy, chowając się w gospodarstwie w jednej z okupowanych wsi pod Donieckiem. Zabójcza maszyna była osłonięta jasną płachtą, jednak na tyle nieudolnie, że Ukraińcy namierzyli pozycję wroga przy pomocy zwykłego drona. Po podaniu właściwych współrzędnych nastąpił strzał, co zakończyło się śmiercią załogi czołgu, która w tym momencie znajdywała się w środku. Na nagraniu widać, że T-90 wypuszcza spaliny, więc wojskowi Putina chronili się w ten sposób przed niskimi temperaturami. Jak zauważa portal "Ukrainska Pravda", Rosjanie często są pozostawieni sami sobie na froncie, ponieważ struktury dowodzenia źle współpracują od początku wybuchu konfliktu, a to gra na korzyść obrońców Kijowa.