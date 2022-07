"Słabe wyszkolenie lotników, słaba organizacja". Gen. Drewniak punktuje błędy Rosjan

- Obecna taktyka Rosjan wynika z ich słabości. I słabości sprzętowej, i słabości taktycznej, i słabości ludzkiej - mówił w programie Newsroom Wirtualnej Polski generał Tomasz Drewniak. Generał komentował w ten sposób doniesienia o zmianie taktyki sił powietrznych Rosji. Ten nie zapuszczają się, jak wcześniej w głąb Ukrainy. Zdaniem eksperta, Ukraińcy sobie skutecznie radzili z nalotami w głębi kraju, dlatego Rosjanie porzucili takie działania. - Nie wywalczyli przewagi powietrznej nawet lokalnej, więc operują tak naprawdę nad linią styczności bojowej wojsk - dodał gen. Drewniak. - Ponieśli straty, nie są w stanie uzupełnić ich do końca. Słabe wyszkolenie lotników, słaba organizacja taktyczna lotnictwa i to są efekty - przekonywał gość Wirtualnej Polski. Zdaniem generała siły powietrzne nie są w stanie na ten moment odwrócić losów wojny. - Żadna ze stron nie ma tak dużych sił powietrznych i tak dobrze zorganizowanych - przynajmniej na dzień dzisiejszy - żeby miały decydującą rolę. Tutaj siły powietrzne odgrywają pewną pomocniczą rolę w stosunku do operacji lądowych - wyjaśnił.

