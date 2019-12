WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 newsroomduda andrzej oprac. Anna Kozińska 4 godziny temu Słabe strony Andrzeja Dudy? Donald Tusk chciał zmienić pytanie Na pytanie o to, czy rezygnując ze startu w wyborach prezydenckich, pomógł Andrzejowi Dudzie w reelekcji, Donald Tusk podrapał się po głowie... Rozwiń Poprosiliśmy czytelników Wirtualne … Rozwiń Transkrypcja: Poprosiliśmy czytelników Wirtualnej Polski o przesłanie pytań do pana pytanie rzeczywiście Bardzo dużo ja tylko kilka w trakcie tej naszej Przeczytam Pani Kamila z Warszawy pyta czy nie uważa pan że zagwarantował pan Reelekcja Andrzejowi Dudzie Przez Swoją decyzję Kandydowanie To postaram się na to pytanie odpowiedzieć moja intencja była dokładnie o 2 Uważam że ryzyko biorąc pod uwagę stan przygotowań pis-u do atakowania mnie No bo też to obserwuj Wydaje mi się że raczej utrudnił m niż martwiłem znaczy mówiąc protetyka jeśli Duda Jest w okolicach 50% bo Trzeba nazywać jak będę spał To pytanie jest Kto może 234 procent wątpiących przeciągnąć na swoją stronę Prezydenta Dudy Jako kandydata Woli Jako przeciwnika boli mnie Jeśli miałbym serio Wejdź na zapytanie to musiałby pan to pytanie nie ale nie jako prezydent Ale jako kandydata miałeś bardzo pytanie Na jakie Jakie Parę procent poparcia to chyba wskazuje że że Ja nie mówię Żołnierz mocnym kandydatem jeśli chodzi o poparcie ma za sobą wiele Partyjna Ma za sobą 5 lat prezydentury Która była prezent Jak ja to nazwałem kiedyś bardzo brutalnie ale uważam że uczciwie to jest karykatura Dla każdego Prawie każdego po Ciągnik masz To ma być ktoś coś ponad partiami po Wcześniej Co jest największym Ja mam ciągle w oczach Bardzo przykre i takie ponure momenty Prezydent Duda Konieczyńska chce podać rękę Jarosława Kaczyńskiego a ten się odwraca z obrzydzeniem idzie dalej Tommy Ja nie lubi nie ja nie lubię prezydent A ty w prezent mojej Mojego Jeśli ktoś taką pokaż Prezydenta Polski to upokarza mnie i wszystkich nazw koło I dlatego Ja nie uważam prezydenta Dudy za Mocnego kandi Natomiast wiem że w Polsce dzisiaj sytuacja w której obóz polityczny ma wyraz Prezydenta Dudy Ma wyjazd mu przewagę nad Co to jest nośność Tak dlatego on jest bardzo poważny samemu termiczny Tychy Ale nie ze względu na przedmioty Nie ze względu na to że jest dobry nie jest Oczywiście że w ogóle nie ma nie być