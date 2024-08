Skutki nawałnic nad Polską. Nagrania naszych czytelników

Nad Polską w poniedziałek rozciągnął się front burzowy i w wyniku ulewnych deszczów wielu miejscach doszło do podtopień. Dzięki uprzejmości naszych czytelników udostępniamy nagrania z różnych miejsc w Polsce. Kilka miast zmagało się z paraliżem po zalaniach i podtopieniach. W niektórych miejscach ulice zamieniły się w potoki. Jeszcze do wtorku do godz. 15 obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami w niektórych częściach kraju. "Na wschodzie woj. mazowieckiego oraz na pograniczu woj. lubelskiego i podlaskiego prognozowane są opady deszczu do 80 mm, punktowo do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obrazki z Podlasia czy Mazowsza mrożą krew w żyłach, gdzie widać, że ulice i parkingi zostały zalane i wiele dróg było nieprzejezdnych. Nieciekawie jest również w Warszawie po nocnej nawałnicy. W stolicy ulewny deszcz też doprowadził do lokalnych podtopień. Dalej nieprzejezdna jest trasa S8 i w kilku miejscach miasta policjanci kierują ruchem.