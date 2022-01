"Skundlenie". Były szef CBA o kolejnej odsłonie afery mailowej

"Dzwonił do mnie dziś Bejda. Prosił, aby przekazać Ci, że dzwonił wyłącznie z podziękowaniami za możliwość dotychczasowej pracy. Przyjął wszystkie decyzje i jest, jak podkreśla, w 100 proc. lojalny. Prosił tylko, żeby zapytać się czy wiesz o pomyśle na jego następcę - jakiś człowiek z ABW z delegatury chyba katowickiej. Powiedział, że facet jest ok, tylko Bejda obawia się, że może nie udźwignąć złożonych wyzwań, jakie stoją przed CBA" - miał napisać Michał Dworczyk do premiera Mateusz Morawieckiego.