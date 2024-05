Skrajne emocje na Słowacji. To nie jest pierwszy taki atak

Wcześniej ataki na Hegera i pogróżki wobec Czaputovy

- W 2022 roku doszło do zabójstwa dwóch członków społeczności LGBT w Bratysławie, ale bardziej interesujący jest fakt, że zabójca - będący zradykalizowanym Słowakiem - wcześniej za swój cel obrał ówczesnego centroprawicowego premiera Edwarda Hegera. Czekał on przez dłuższy czas pod jego mieszkaniem i kiedy nie mógł go zastać, zmienił zdanie i swój cel - przypomina Dębiec.