Siewiera: Kampania wyborcza nie jest walką na froncie

"Nasze służby powinny wyciągnąć wnioski"

Dopytywany o różnice odparł, że w przypadku siatek działających na terenie Europy, na terenie Polski, służby rosyjskie wykorzystywały do tej pory ludzi młodych, przede wszystkim pochodzących z krajów wschodnich. - Ludzi bardzo młodych, 19- lub 20-latków, ludzi o niskiej motywacji, rekrutowanych przez sieci społecznościowe. W tej sytuacji mamy do czynienia z człowiekiem w wieku 71 lat. Nie wiem, jaki wpływ na jego działanie mogły mieć sieci społecznościowe - stwierdził Siewiera. Dodał, że różnią się również same okoliczności tego zdarzenie.