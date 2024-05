Zamach na premiera Słowacji. Wstrząsające relacje świadków

Strzały - jak informuje serwis dennikn.sk - padły przed Domem Kultury, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Według świadków, premier witał się z ludźmi, gdy rozległo się kilka strzałów. Fico upadł na ziemię. Natychmiast podbiegli do niego ochroniarze, podnieśli go i wsadzili do samochodu. Rannego premiera przetransportowano do szpitala w Bańskiej Bystrzycy.