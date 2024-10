"Skóra" nie popełnił zbrodni? Sąd nie ma pewności

Wyrok uniewinniający, który zapadł w czwartek, jest prawomocny. Robert J., przebywający w areszcie od 2017 roku, jeszcze tego samego dnia opuścił więzienie. Sędzia Długosz zaznaczył, że brak jest absolutnej pewności co do winy oskarżonego, co wymusiło zastosowanie reguły in dubio pro reo.