"Skończcie ze wstecznym resentymentem". Szef CDU apeluje do polskiego rządu

Zapytany o sprawę dostaw broni dla Ukrainy polityk wyjaśnił, że w Niemczech istnieją zastrzeżenia co do takiego zaostrzenia do strefy działań wojennych, ale niemieckie weto nie powinno paraliżować Unii Europejskiej. "Należy udostępnić Ukrainie broń do obrony w porozumieniu z Polską, Francją, Wielką Brytanią i krajami bałtyckimi" - stwierdza.