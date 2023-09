Skomentowała słowa Bosaka. "Nie można uprawiać darwinizmu"

Co ze świadczeniami socjalnymi dla obcokrajowców? W programie Wirtualnej Polski i Radia Zet "Gra o głosy" Krzysztof Bosak z Konfederacji mówił, że należy je odebrać. - Nie ma takiej potrzeby. Takie dodatki powinny być dedykowane dla osób, które tu pracują i mieszkają, tak jak Polacy, którzy pracują za granicą mają prawo do takich dodatków. To umowy międzynarodowe, które dają też naszym obywatelom przywileje poza granicami naszego kraju - komentowała w programie "Tłit" Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050 i kandydatka Trzeciej Drogi do Sejmu. - Konfederacja spada w sondażach. Na ostatniej prostej złapali niezłą zadyszkę i tak jak władza szukają wroga i szczują. Polacy poza granicami kraju mogą korzystać z pomocy medycznej. My leczymy w Polsce żołnierzy z frontu ukraińskiego. Jako Unia Europejska powinniśmy dalej ten front wspierać. Żołnierze z frontu często nie są w stanie tej pomocy otrzymać na terenie Ukrainy, bo tam są zniszczone szpitale. Nie można uprawiać darwinizmu. Jak my przestaniemy wywiązywać się z umów, to inne kraje również wycofają się z umów dotyczących Polaków - dodała.

