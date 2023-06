Skomentował ruch prezydenta. "Jakieś zioło było"

"Duda opowiada rzeczy niebywałe. W skrócie: Jak to świetnie, że jesteśmy w UE, jaki to sukces, jakie możliwości. Wziął i podziękował lewicy i prawicy, i ludowcom, za Polskę w UE. Duda oszalał albo jakieś zioło było. Przecież niedawno to była wyimaginowana wspólnota" - napisał ostro na Twitterze Miller.