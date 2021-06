Skiba zapytany o PiS. Artysta "rozjechał" partię Kaczyńskiego

Poznaliśmy już Nowy Polski Ład, czyli program gospodarczy obozu rządzącego, który zawiera konkretne pomysły dla kraju. Muzyk Krzysztof Skiba zapytany o opinię na temat nowego rządowego programu oraz o jego stosunek do Jarosława Kaczyńskiego i jego otoczenia, w bardzo dosadny sposób skomentował założenia Nowego Ładu. - Jestem znany z tego, że raczej jestem mocno krytyczny w stosunku do władzy, a Nowy Ład to jest nic innego jak nowy "wał". Mieliśmy już strategię zrównoważonego rozwoju. Co jakiś czas władza musi ogłosić jakiś program, nawet taki pozytywny, że coś zbudujemy, coś zrobimy. Miało być już milion aut elektrycznych, miało być 100 tysięcy tanich mieszkań na wynajem – ani nie ma tych mieszkań, ani nie ma tych aut – zwrócił uwagę artysta. - Tak więc poprzedni program nie został zrealizowany, w związku z tym należy sądzić, że kolejny program typu Nowy Ład również jest tylko takim pompowaniem propagandowym PiS-u, że właśnie oto wielkie inwestycje. To jest z resztą władza, która bardzo przypomina Edwarda Gierka od strony propagandowej. Czasy Edwarda Gierka, czyli czasy "Polak potrafi", takie pompowanie Polski sukcesu, 10. potęgi w świecie. To są rzeczy, których oni (PiS) nawet nie wymyślili, oni to po prostu powtarzają, twórczo to rozwinęli. Jacek Kurski jest człowiekiem właśnie z tego pokolenia PRL-u, który doskonale propagandę Edwarda Gierka pewnie przyswoił i pamięta, a teraz ją twórczo odnawia. To samo robią stratedzy, którzy wymyślają rządowi te różne "nowe łady". Część Polaków się na to nabiera, no bo jest oczywiście to jakiś pozytywny program - coś zbudujemy, coś zrobimy. No tylko widzieliśmy już ten pozytywny program (…) – skomentował gość "Newsroom" WP Krzysztof Skiba.