Krzysztof Skiba nie miał litości dla Pawła Kukiza. Jedna szpila to było za mało

Krzysztof Skiba ostro skrytykował działania oraz politykę Pawła Kukiza. Jak stwierdził w programie "Newsroom WP", "Kukiz na razie niewiele osiągnął w polityce". - Teraz chyba nikt już nie ma wątpliwości, że Paweł jest takim dodatkiem do PiS-u, co jest trochę smutne, bo wiele osób mu uwierzyło - mówił Skiba i dodał, że w opinii publicznej pojawiło się nawet określenie Kukiza jako "kapciowego" prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W opinii muzyka, to właśnie Paweł Kukiz pomógł Prawu i Sprawiedliwości w dojściu do władzy, także w Pałacu Prezydenckim. - Miał dobre intencje, ale nimi piekło jest wybrukowane. To go nie usprawiedliwia. Paweł Kukiz poniósł absolutną klęskę i przysłużył się do zdegenerowania życia politycznego - podkreślił Skiba. Więcej w materiale wideo.