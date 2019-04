Skazał Tomasza Komendę. Teraz może zdecydować o odszkodowaniu

Niesłusznie osadzony na 18 lat Tomasz Komenda zamierza ubiegać się o odszkodowanie za krzywdzącą decyzję sądu. Jak podaje "Fakt", o jego wysokości może zdecydować sędzia, który wcześniej wydał wyrok skazujący w sprawie Komendy.

Kwestią zadośćuczynienia dla niesłusznie skazanego zajmie się Wydział III Karny Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Przewodniczy mu sędzia Mariusz Wiązek, który skazał Komendę. Jeśli nie wyłączy się z postępowania, będzie mógł orzekać także w tej sprawie.

- To paradoks, bo przecież ten sędzia był w składzie, który zmienił kwalifikację prawną czynu i skazał Tomasza Komendę na karę wyższą o 3 lata niż wnioskował prokurator! Teraz jego wydział zajmie się zadośćuczynieniem i odszkodowaniem. Musimy jednak tu złożyć wniosek. Taka jest procedura. Mógłbym się odwoływać do Sądu Najwyższego o zmianę miejsca, ale to wydłużyłoby postępowanie o pół roku, a ono i tak długo trwa - powiedział w rozmowie z "Faktem" były minister sprawiedliwości i pełnomocnik Tomasza Komendy Zbigniew Ćwiąkalski.