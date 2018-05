Prokuratorzy, którzy przyczynili się do skazania Komendy, wezwani na przesłuchanie

Prokuratura Okręgowa w Łodzi na 24 i 25 maja zaplanowała przesłuchania osób, których praca przyczyniła się do skazania niewinnego Tomasza Komendy na wiele lat więzienia. W przyszłym tygodniu kolejne zeznania złoży również sam Komenda.

25 maja przesłuchana zostanie Renata Procyk-Jończyk - pierwsza prokurator prowadząca sprawę - i Katarzyna Boć-Orzechowska - kierowniczka działu wizytacji Prokuratury we Wrocławiu. Zeznania tej czwórki mogą być kluczowe, ale w sumie zeznania złoży co najmniej kilkadziesiąt osób.

Sprawdzają, czy tworzono fałszywe dowody

– Śledztwo prowadzone jest dwutorowo. Badane są nieprawidłowości dotyczące postępowania, które doprowadziło do skazania Tomasza Komendy, m.in. ustalamy, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów i zeznań, a także zatajania tych, które świadczyłyby o jego niewinności. A jeżeli tak, to kto za to odpowiada - cytuje rzecznika Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztofa Kopanie "Gazeta Wyborcza".