Skatowany noworodek? Koszmarne informacje ze szpitala

Dramatyczne informacje ze szpitala

- Obrażenia głowy dziecka są bardzo poważne. Wszystko wskazuje na to, że zostały spowodowane przez osoby trzecie. Czy był to upadek, czy było to potrząsanie, czy uderzenie – tego obecnie nie wiemy i to jest badane – powiedziała PAP gorzowski prokurator rejonowy Agnieszka Hornicka-Mielcarek.