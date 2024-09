Skarga PiS ws. sprawozdania. PKW ma przekazać stanowisko do SN

Sąd Najwyższy zdecyduje?

Jak poinformowała Magdalena Pietrzak, na poniedziałkowym posiedzeniu PKW uzgodniła swoje stanowisko w sprawie skargi PiS. Z informacji PAP zbliżonych do PKW wynika, że podczas dyskusji pojawiła się kwestia statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Ostatecznie zdecydowano, że stanowisko PKW zostanie przekazane do Sądu Najwyższego, a nie konkretnie do tej izby.