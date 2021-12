Skandaliczny transparent Konfederacji. Będzie zawiadomienie do komisji etyki

We wtorek wieczorem przed Sejmem odbyła się zorganizowana przez Konfederację demonstracja przeciwko wprowadzaniu obostrzeń w związku z pandemią COVID-19. Politycy przemawiali na tle napisu "Szczepienie czyni wolnym", nawiązującym do hasła widniejącego nad bramami wielu obozów koncentracyjnych. - Każdy, kto drwi z Holokaustu, powinien być surowo ukarany. Koło PPS złoży zawiadomienie w tej sprawie do komisji etyki poselskiej - poinformował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Andrzej Rozenek. - Takie rzeczy są niedopuszczalne. Ci ludzie, nawet jak są poza Sejmem, reprezentują Sejm RP, a Sejm RP musi być instytucją poważną, szanującą pamięć o cierpieniach i milionach ofiar II Wojny Światowej, w tym o Holokauście - podkreślił. - To rzecz niedopuszczalna. To tak, jakby wejść na czyjś grób i tam tańczyć. Nie wolno takich rzeczy robić po prostu - podsumował Rozenek.