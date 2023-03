Skandaliczne zachowanie kierowcy w Kościerzynie. Apel policji

Do niebezpiecznej sytuacji doszło nad ranem, około godziny 4.30 w Kościerzynie (woj. pomorskie), przy ulicy Staszica. Policja udostępniła nagranie, na którym widać ciemny samochód osobowy, którego kierowca nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych. Kierowcy nie udało się wyhamować na ośnieżonej drodze, wpadł w poślizg i z impetem wjechał w zaparkowany samochód dostawczy marki renault. Sprawca w żaden sposób nie zareagował na kolizję drogową, którą spowodował. Zaraz po tym, jak uderzył w furgon, po prostu wycofał auto i uciekł z miejsca zdarzenia. Całą sytuację zarejestrował miejski monitoring. Sprawa trafiła na policję. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie apelują do świadków o kontakt i pomoc w zidentyfikowaniu nieodpowiedzialnego kierowcy.