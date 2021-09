Skandaliczne zachowanie Grzegorza Brauna. Polityk PiS komentuje

Skandaliczne słowa padły z sejmowej mównicy. - Będziesz pan wisiał! - powiedział Grzegorz Braun do ministra Adama Niedzielskiego. Z sali rozległy się krzyki. Interweniowała wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. - To wielki skandal - powiedziała. - Szkoda, że musimy o tym mówić. Podpisuję się pod tym, co powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska. To jest nie do przyjęcia. Można się bardzo ostro spierać, po to jest Sejm, ale są granice, których przekraczać nie wolno - skomentował w programie "Newsroom" Ryszard Czarnecki.