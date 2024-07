Skandaliczne zachowanie aktywistów. Wiadomo, ile kosztowało czyszczenie pomnika

- Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć - wykrzyczała jedna z aktywistek "Ostatniego Pokolenia", po czym demonstracyjnie obie oblały pomnik warszawskiej Syrenki pomarańczową farbą.