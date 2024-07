Prokuratura bada śmierć 12-latka. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi

12-letni chłopiec spadł z materaca

Informacja o wypadku na zalewie Wióry w miejscowości Szeligi wpłynęła do świętokrzyskich służb ratunkowych po godz. 14 w sobotę. Wstępne ustalenia wskazywały, że 39-letni mężczyzna prowadził skuter wodny, za którym ciągnął materac. Na materacu znajdowali się 44-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. W pewnym momencie doszło do zdarzenia, w wyniku którego obaj spadli z materaca. Prawdopodobnie doszło do zderzenia z innym skuterem wodnym.