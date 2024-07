Woda wyrzuciła na brzeg ciało. Stracili go z oczu w niedzielę rano

Jak powiedział w rozmowie z Radiem Zet Łukasz Góralski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, po znalezieniu ciała na brzegu sprawę przejęła gryficka policja i prokuratura w Szczecinie. Nie ma podstaw do podejrzeń, by do śmierci doszło przy udziale osób trzecich.