Chmura opadła i zrobiło się ciemno. "Chowaliśmy się w piwnicy"

- To był moment, zachmurzyło się, zaczęło grzmieć i nagle tak zawiało, że łapałam leżaki, bo wszystko nam z ogrodu latało. Ten wiatr się tak zmagał, że z trudem zamykałam okna i drzwi - dodaje pani Karolina. - Mąż wracał do domu, to nie dał rady przejechać autem, tak zalało drogi. U sąsiadki dzieciakom porwało piaskownicę, zerwało kable, do rana nie było prądu - relacjonuje.