Lawina błotna w Anglii. Nie żyje jedna osoba

- Możemy potwierdzić, że w wyniku tego zdarzenia niestety zginęła jedna osoba - przekazała policja hrabstwa Yorkshire. Przez ten rejon północno-wschodniej Anglii przeszły ulewne deszcze. W ciągu 12 godzin spadło tyle, co zwykle w ciągu miesiąca. W jednym z miast doprowadziło to do powstania lawiny błotnej.