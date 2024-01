Skandaliczne transparenty na marszu PiS. Tusk porównany do Hitlera

"Protest Wolnych Polaków" zakończył się ok. godz 22. Podczas manifestacji policja nie odnotowała niepokojących incydentów. Reporter WP Mateusz Dolak wybrał się na wydarzenie PiS z kamerą i pokazał, jak wyglądał przebieg marszu od kulis. Oprócz haseł "ruda wrona orła nie pokona", "wolne media" czy "Tusk sam się zlikwiduj" w kontekście do likwidacji spółek mediów publicznych, na proteście roiło się od kontrowersyjnych transparentów. Wielu uczestników porównywało premiera Donalda Tuska do Hitlera czy Putina. Naszą uwagę zwrócił transparent z hasłem "Tusk rewanżuje się za walkę z korupcją", gdzie podobizna polityka KO przypominała Adolfa Hitlera. Swoje niezadowolenie z rządów Tuska pokazali również uczestnicy, którzy do Warszawy przyjechali z Wrocławia. "Donald to kłamca i zdrajca Polski i Polaków. Kto tego nie widzi, ten ma sieczkę w głowie" - brzmiał transparent, którego zobrazowano karykaturą Tuska, będącego na plecach swojego wyborcy z wędką i kiełbasą wyborczą przed wyborami i bez niej po wyborach. Zwolennicy PiS na marszu byli wyposażeni w masę różnych transparentów. Większość skupiona była wokół nowego premiera. Nie zabrakło porównań także do Jaruzelskiego.