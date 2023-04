"Skandaliczne słowa". Morawiecki oburzony dyskusją w "Kropce nad i" Moniki Olejnik

- Moja mama, która nie jest Żydówką, ale była bardzo wrażliwa na to, co mogła jako nastolatka obserwować przez mury w getcie warszawskim, była zresztą łączniczką AK, opowiadała mi kiedyś, że jak wracała kolejką do domu w pierwsze dni powstania, usłyszała komentarze, że "chwała Bogu, że Żydki się smażą i ten problem będzie raz na zawsze załatwiony" - powiedziała Agnieszka Holland.