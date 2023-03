Skandaliczne słowa Miedwiediewa o prezydencie Andrzeju Dudzie

Miedwiediew zdecydowała się także na personalny atak, wycelowany w polskiego prezydenta, którego nazywa "kanibalem". Stwierdza bowiem drwiąco, że wyjaśnienia w sprawie gazociągu to "tani film" i podpowiada kontynuację z udziałem Andrzeja Dudy. "Ciekawe, czy będzie sequel? Z fabułą mniej więcej taką: ci sami bohaterowie, pod wodzą polskiego kanibala Dudy, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego, przenikają do bunkra dzielnego prezydenta Ze, który nawąchał się białego proszku. Biorą go jako zakładnika, a potem przypadkowo duszą. Za to, że nie jest żałosny i irytujący. I wtedy zaczyna się apokalipsa zombie, na wzór "The Last of Us". Czekamy, zaopatrujemy się w popcorn" - rozpędził się kremlowski propagandzista.