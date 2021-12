"Skandaliczne słowa" Kaczyńskiego. Śmiszek oburzony

Zaskakujące uderzenie Jarosława Kaczyńskiego w aktualną politykę Niemiec - to posłowie partii rządzącej najlepiej zapamiętali po środowym posiedzeniu klubu PiS. Według naszych rozmówców Kaczyński miał stwierdzić, że... "Niemcy chcą budować IV Rzeszę". Co na to Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy? - To są jakieś obsesje Jarosława Kaczyńskiego, który ciągle próbuje nasycać opinię publiczną antyniemieckimi fobiami. To są słowa skandaliczne. O tyle bardziej skandaliczne, że za chwilę fotel kanclerski obejmie Olaf Scholz. Trzeba będzie się dogadać z nową koalicją - koalicją, która nie będzie łatwa dla Polski - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jarosław Kaczyński stracił kontakt z rzeczywistością (...). Nie wyobrażam sobie odpowiedzialnego polityka na tak wysokim stanowisku, który w momencie napięcia na granicy polsko-białoruskiej oskarża naszego największego sąsiada, który zawsze miał wobec nas przyjacielskie zamiary, o budowanie IV Rzeszy. To jest sytuacja, w której wicepremier od bezpieczeństwa robi wszystko, żeby rozmontować wszystkie bezpieczniki dotyczące naszego bezpieczeństwa i ochrony naszych granic - dodał Śmiszek.