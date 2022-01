Skandaliczne słowa Czarnka w Sejmie. Stanowcza reakcja Lewicy

Przemysław Czarnek pojawił się w środę w Sejmie. Na mównicy oświadczył, że za "rozchwianie emocjonalne" dzieci odpowiadają organizacje lewicowe. - Robicie najpierw dzieciom wodę z mózgu, powodujecie rozchwianie emocjonalne tych biednych dzieci w szkole, a następnie mówicie, że depresji dostają - stwierdził minister edukacji i nauki. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. - Nie ma na to przyzwolenia. Jakbym prowadził te obrady, to bym interweniował. To jest kwestia przyzwoitości - albo pan reaguje, albo pan nie reaguje. Trzeba reagować na takie treści - przekonywał. - Pan minister Czarnek jest najbardziej zideologizowanym ministrem edukacji w historii po panu Giertychu. To jest gość, który ma ochotę wychować nowe pokolenie według zasad, które w jego głowie się uroiły - cnoty niewieście, jakieś absurdy - dodał Czarzasty.