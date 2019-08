Skandal wokół wypadku. Para emerytów potrącona na pasach, obok stał nieczynny fotoradar

Był protest mieszkańców i blokada przejścia dla pieszych. Pojawią się oskarżenia, że winni zaniedbań urzędnicy "mają krew na rękach". Chodzi o tragiczny wypadek w Poznaniu. Jedna osoba zginęła po potrąceniu na pasach, których "pilnował" wyłączony już fotoradar.

Wyłączony fotoradar. Piraci już wiedzą

Obok przejścia stoi miejski fotoradar. Jest jednak nieczynny. Po zmianie przepisów miasto nie może go używać. Z kolei inspekcja transportu drogowego odmówiła przejęcia urządzenia. Piraci drogowi szybko zorientowali się, że fotoradar nie pstryka zdjęć, dlatego przejście przy skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Marszałkowskiej stało wyjątkowo niebezpiecznym miejscem. W finale doszło do tragedii.

Nikt nie chce fotoradarów. Piraci szaleją

Sprawę bardzo ostro skomentowali autorzy portalu o bezpieczeństwie ruchu drogowego - BRD24.pl. Napisali, że urzędnicy winni zaniedbań "mają krew na rękach". Według przytaczanych analiz, tam, gdzie w Poznaniu wiszą nieczynne fotoradary w ubiegłym roku do szło do blisko 100 wypadków i prawie tysiąca kolizji. Władze miasta wystąpiły do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego z wnioskiem o przejęcie miejskiego systemu. GITD odmówiła. Inspektorzy tłumaczyli, że są zajęci rozbudowywaniem własnego systemu fotoradarów i nie mogą "zwiększyć liczby obsługiwanych urządzeń rejestrujących".