Skandal w Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak przeprasza naród

Według wyników dochodzenia za sprawą lekarzy, działań rządu i służby zdrowia pacjenci zostali narażeni na zarażenie się HIV czy zapaleniem wątroby. Wszystko to za sprawą transfuzji krwi i produktów krwiopochodnych, które miały miejsce w latach 1970-1991. Jak wskazano, zagrożenie przeniesieniem infekcji wirusowych we krwi i produktach krwiopochodnych było znane od 1948 roku, mimo to ludzie wciąż byli narażeni na "niedopuszczalne ryzyko".