Skandal w PKS. Chora czołgała się po podłodze autobusu

"Początkowo grzecznie, z kulturą informuję kierowcę, że wiem, jak wejść do autokaru, że to potrafię, nie pierwszy raz jadę PKS... i proszę o pomoc we włożeniu wózka do bagażnika..." - relacjonowała bohaterka. Kierowca, zamiast pomóc, zaczął się kłócić. Następnie w złości miał instruować, jak powinno się pokonać barierkę, aby wejść do pojazdu.