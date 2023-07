Skandal w krakowskim szpitalu. “Wyjątkowo wstrząsająca historia”

- To jest historia wyjątkowo wstrząsająca. Uważam, że (…) prokuratura powinna tę sprawę dogłębnie wyjaśnić. Ta pani, która znajdowała się w traumatycznej sytuacji (zażyła tabletkę poronną - red.), miała zwiększoną tę traumę poprzez wyjątkową brutalną interwencję czterech policjantów podczas procedur medycznych - ocenił senator Jan Maria Jackowski w programie "Tłit". Odnosił się do bulwersującej historii z Krakowa, którą we wtorek ujawnili dziennikarze "Faktów" TVN. - Do sprawy powinna się ustosunkować również policja. Powinna zająć jasne stanowisko i sprawę wyjaśnić - dodał polityk. Zaznaczył, że w sprawie jest wciąż wiele niewiadomych. - Musimy się uzbroić w cierpliwość. Poczekać na wyjaśnienia prokuratury i policji, które muszą nastąpić. Muszą wyjaśnić, dlaczego podjęli tak radykalne i brutalne środki w stosunku do kobiety, która była w życiowo traumatycznej sytuacji - podsumował.