Skandal na Węgrzech. Były wiceminister sprawiedliwości oskarżony o korupcję

Jako ministerialny pełnomocnik ds. komorników Völner miał prawo zatwierdzać obsadzanie nowych stanowisk komorniczych. W zamian za to polityk Fideszu rzekomo regularnie przyjmował kwoty od dwóch do pięciu milionów forintów (około 5,5 tys. do 13,8 tys. euro) od György‘ego Schadla, przewodniczącego Izby Komorniczej (MBVK). W zamian za to Völner obsadzał wakaty kandydatami, którzy wcześniej zostali poleceni przez Schadla.