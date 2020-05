Skandal na Lubelszczyźnie. Ksiądz oskarżony o znęcanie się nad uczniami

O sprawie informuje lokalny portal dziennikwschodni.pl. Jak podaje, prokuraturę powiadomił szpital po tym, jak uczeń trafił do placówki medycznej z powodu reakcji na stres. Śledztwo trwało niemal rok. Duchowny nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jednak zdaniem prokuratury Dariusz R. znęcał się psychicznie i fizycznie nad 12-latkiem. Miał go ośmieszać, poniżać i wyzywać.