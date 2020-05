Koronawirus w Polsce. Ksiądz ozdrowieniec wrócił do parafii w Radomiu

- Pomimo trudności, które niesie choroba, był to dla mnie bardzo ważny i błogosławiony czas, doświadczyłem tyle troski, pomocy i życzliwości, że bardzo często byłem po prostu wzruszony i przejęty. Bardzo dziękuję za modlitwę, fakt, że co kilka godzin różne osoby odmawiały w mojej intencji Koronkę do Bożego Miłosierdzia, różaniec, modlitwę pompejańską jest dla mnie powodem do wielkiej wdzięczności - napisał ks. Marek Adamczyk w informacji zamieszczonej na stronach parafii św. Jadwigi w Radomiu.