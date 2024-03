Skandal na granicy z Ukrainą. Wiadomo, kim jest podejrzany o grożenie zabójstwem

Polskie służby zatrzymały i przedstawiły zarzuty pierwszej osobie, która miała brać udział w rozsyłaniu pogróżek do liderów protestów na granicy z Ukrainą - dowiaduje się Wirtualna Polska. Oleksandr D. trafił do aresztu, ale zarzucono mu także poważniejsze przestępstwo - werbowanie do pracy na rzecz rosyjskiego wywiadu.