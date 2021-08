Skandal na drodze do Morskiego Oka. Turyści zaczepiali jelenia. Jest nagranie

Skandal przy Morskim Oku. Turyści gnębili młodego jelenia

Chodzi o sytuację sprzed kilku dni, kiedy grupa turystów natknęła się na młodego jelenia. Widoczni na nagraniu ludzie zignorowali powszechnie panującą zasadę o tym, by nie zbliżać się do dzikich zwierząt i postanowili podrażnić się ze zwierzęciem. Wszystko to miało miejsce na drodze do Morskiego Oka.