Katowice. Mieszkanie seryjnego mordercy do wynajęcia. Mieszkał tu "władca much"

Jednak to nie jego obojętność na dokonane zbrodnie sprawiła, że stał się tak sławnym, a jego przydomek "władca much" też nie wziął się znikąd. Jak przyznał w trakcie rozpraw, nie miał bladego pojęcia co robić z ciałami swoich ofiar. W związku z tym patroszył je, rąbał na kawałki, gotował, upychał fragmenty ciał w szafkach, karmił nimi koty i próbował je nawet rozpuszczać czy spalić. Czego nie udało mu się pozbyć wciskał gdzie tylko było to możliwe. W pewnym momencie dało to o sobie znać sąsiadom, gdy latem 1967 fetor rozkładających się zwłok stał się dosłownie nie do zniesienia.