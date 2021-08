"Skandal!". Adam Bielan oburzony słowami Sławomira Nitrasa. Użył dosadnego porównania

- Uważam, że za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością. Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów - mówił poseł KO Sławomir Nitras podczas Campusu Polska Przyszłości. Jego wypowiedź komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski europoseł Adam Bielan (Partia Republikańska). - Nie wiem, jak polski polityk może w stosunku do polskich katolików użyć słowa "opiłować". To przywodzi najmroczniejsze czasy totalitaryzmów europejskich. To jest język, którym naziści zwracali się do Żydów - stwierdził. - PO ma usta pełne frazesów o tolerancji, o tym, że wszystkich należy szanować niezależnie od wyznania, religii. Tymczasem gdy siedzą w swoim gronie, czują się bezpiecznie, padają horrendalne, totalitarne stwierdzenia - kontynuował. W ocenie Bielana "mówienie o tym, że jakąkolwiek grupę wyznaniową w Polsce należy 'opiłować' to absolutny skandal". - To język lat 30. Tak zaczynały się prześladowania. Nie przypominam sobie takiej wypowiedzi jakiegokolwiek polityka po '89 roku - podsumował Bielan.